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استشاري أمراض باطنية 4 أمراض خطيرة تتسبب في الغثيان المُزمن.. تعرف عليهم

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 12:53 مساءً

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بمدينة الرياض، أسباب الغثيان والاسترجاع المزمن.

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، عبر حـــسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هناك أسباب متعددة لـ الغثيان والاسترجاع المزمن متعددة”.

وأضاف، الذيابي: “منها أمراض المعدة، وهي على النحو التالي التهاب، عسر هضم، كســـــــل، انسداد، أورام، وأمراض الغدد مثل السكري، خمول ونشاط الغدة الدرقية، قصور الغدة الكظري، وأعراض جانبية للأدوية، وأمراض الأعصاب، تشنج، جلطات، الشقيقة”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 12:53 مساءً
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