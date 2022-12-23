استشاري أمراض باطنية 4 أمراض خطيرة تتسبب في الغثيان المُزمن.. تعرف عليهم

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بمدينة الرياض، أسباب الغثيان والاسترجاع المزمن.

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، عبر حـــسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هناك أسباب متعددة لـ الغثيان والاسترجاع المزمن متعددة”.

وأضاف، الذيابي: “منها أمراض المعدة، وهي على النحو التالي التهاب، عسر هضم، كســـــــل، انسداد، أورام، وأمراض الغدد مثل السكري، خمول ونشاط الغدة الدرقية، قصور الغدة الكظري، وأعراض جانبية للأدوية، وأمراض الأعصاب، تشنج، جلطات، الشقيقة”.

أسباب الغثيان والاسترجاع المزمن متعددة، منها: 👈 امراض المعدة: التهاب، عسر هضم، كسل، انسداد، أورام

👈 أمراض الغدد: السكري، خمول ونشاط الغدة الدرقية، قصور الغدة الكظرية

👈 أعراض جانبية للادوية

👈 أمراض الأعصاب: تشنج، جلطات، الشقيقة. — د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) December 22, 2022

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