استشاري أمراض قلب يحذر من ممارسة رياضة كمال الأجسام في هذه الحالة

حذر الدكتور هيثم العنزي، رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس، من خطورة ممارسة الأجسام قد تسبب كوراث صحية على القلب.

خطورة ممارسة رياضة كمال الأجسام

وقال العنزي خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع قناة روتانا خليجية، أن الوزن الزائد في معدل الطبيعي عن عضلات الجسم قد تؤثر على معدل نبضات القلب وتسبب ضعف ضخ الدم إلى القلب.

التأثير السلبي من ممارسة رياضة كمال الأجسام

وتابع: أن هناك أضرار تنتج من خطورة ممارسة كمال الأجسام حيث تسبب سرعة في معدل نبضات القلب، موضحًا أن يجب ممارسة الرياضة دون حدوث أي جهد على القلب.

وأوضح هيثم العنزي، أن زيادة الوزن العضل ليس له فائدة على القلب سواء على المدى البعيد أو القريب

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