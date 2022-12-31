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استشاري أمراض قلب يكشف أسباب النزيف المتكرر من الأنف

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 7:55 مساءً

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن أشهر أسباب النزيف المتكرر من الأنف.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه الشخصي على موقع الـــــتدوينات القصيرة “تويتر”: “من أشهر أسباب النزيف المتكرر من الأنف، أن مجموعة أوعية دموية تحتاج للكي البارد، وجفاف بطانة الأنف، التي تحتاج إلى مرطِّب”.

وأضاف، أن نزيف الأنف المتكرر يحدث ايضًا بسبب زيادة السيولة من الأدوية مثل الاسبرين البلافكس والكومادين، والتي تحتاج إعادة النظر في مدى الحاجة إليها”.

وأكد النمر: “لاتهمل علاج نزيف الأنف المتكرر فعلاجه متوفر، وتكرار النزيف وإن كان أغلبُه غير خطير لكنه مُزعِج ومُحرِج”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 7:55 مساءً
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