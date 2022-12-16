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استشاري أمراض قلب يكشف حقيقة العلاقة بين البلاستيك والميكروويف بالأمراض الخبيثة

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 1:09 مساءً

تحدث الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن أبرز الإشاعات التي تتكرر يوميًا عن الإصابة بالأمراض الخبيثة وعلاقتها بالعلب البلاستيكية.

وقال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تحذير، انتشر في وســـائل التواصل الاجتـــماعي أنّ الســـكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكروويف تسبب الأمراض الخبيثة”.

وأضاف: “اختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمراً أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة، وهذه الإشاعه تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 1:09 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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