استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم: السعودية من أعلى دول العالم في السهر.. وآثار نقص النوم خطرة جدا على الأطفال

أكد استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور “أحمد باهمام”، أن المملكة العربية السعودية تصنف من أعلى دول العالم في معدلات السهر.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أنه وفقا لدراسة أجريت في عام 1999، فإن الأطفال في المملكة ينامون عدد ساعات أقل من غيرهم بالمقارنة مع دول العالم المختلفة.

وأوضح أنه تم إجراء العديد من الدراسات التي تؤكد أن المواطنين في المملكة ينامون عدد ساعات أقل من غيرهم في الكثير من دول العالم.

وبين أن نقص عدد ساعات النوم عن معدلاتها الطبيعية هو أمر خطير جدا على صحة الأطفال.