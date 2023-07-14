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استشاري التغذية السريرية: لا يوجد مستشفى يخلو من حالات التسمم يوميا وتكثر خلال فصل الصيف

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 14 يوليو 2023 - 3:46 مساءً

قال الدكتور “عبدالعزيز العثمان” استشاري التغذية السريرية، إن فصل الصيف هو فصل أو موسم انتشار حالات التسمم في مستشفيات المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه لا يوجد مستشفى يخلو من حالات التسمم يوميا، خاصة في فصل الصيف.

وأوضح أن حالات التسمم تحدث بسبب الأكل في المطاعم التي لا تتبع القواعد الصحية، وشراء وجبات جاهزة غير معلومة المصدر.

ونصح المواطنين بضرورة توخي الحذر في فصل الصيف عند شراء وجبات جاهزة، حتى يتأكد المواطن من صحية هذه المأكلوات.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 14 يوليو 2023 - 3:46 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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