استشاري الحساسية والربو والمناعة يوضح أبرز العوامل التي تُضعف جهاز المناعة وكيف يمكن تقويتها

أوضح استشاري الحساسية والربو والمناعة الدكتور “حرب الهرفي” أبرز العوامل التي تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.

وقال خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، إن جهاز المناعة لدى الإنسان يحتاج إلى صيانة دورية باستمرار، وتكون هذه الصيانة عن طريق ممارسة الرياضة، والانتظام بنظام غذاء صحي، والابتعاد عن التدخين والإجهاد، بالإضافة إلى النوم بعدد ساعات كافي لراحة الجسد وعدم السهر.

وأكد أن الإكثار من شرب الماء والسوائل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة.