استشاري: السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم لمعدل انتشار “السمنة” (فيديو)

أكد الدكتور عاطف بصاص، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم لمعدل انتشار “السمنة”.

وقال بصاص في تصريحات تلفزيونية لـ “ياهلا”: ” عمليات علاج السمنة يمكن الخضوع لها من سن 11 عاما، كما أعتبر أن عمليات تحويل مسار المعدة هي “العملية الذهبية” لـ علاج مــــرض السمنة”.

وأضاف: ” نوعية الأكل وممارسة الرياضة أهم وسائل الوقاية من السمنة، كما أن نصائح السوشيال ميديا غير العلمية أثرت سلباً على معتقدات وتوجهات النـاس إلى عمليات “تكميم المعدة” وغيرها من وسائل إنقاص الوزن”.

د.عاطف بصاص (استشاري جراحة السمنة والمناظير): السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم لمعدل انتشار "السمنة"@DrAtefBassas#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/w75hA8yqg9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 19, 2023

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