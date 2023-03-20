أبرز الموادأهم الاخبارصحة

استشاري: السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم لمعدل انتشار “السمنة” (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس 2023 - 12:18 صباحًا

أكد الدكتور عاطف بصاص، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم لمعدل انتشار “السمنة”.

وقال بصاص في تصريحات تلفزيونية لـ “ياهلا”: ” عمليات علاج السمنة يمكن الخضوع لها من سن 11 عاما، كما أعتبر أن عمليات تحويل مسار المعدة هي “العملية الذهبية” لـ علاج مــــرض السمنة”.

وأضاف: ” نوعية الأكل وممارسة الرياضة أهم وسائل الوقاية من السمنة، كما أن نصائح السوشيال ميديا غير العلمية أثرت سلباً على معتقدات وتوجهات النـاس إلى عمليات “تكميم المعدة” وغيرها من وسائل إنقاص الوزن”.

اقرأ ايضًا

وزير الرياضة بعد استضافة فورمولا 1: شكراً لقيادتنا على الدعم الذي يقف وراء كل نجاح

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس 2023 - 12:18 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى