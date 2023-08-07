استشاري الطب النفسي: الشخصية المزاجية والقلقة هما أكثر الشخصيات عرضة للوقوع في فخ الإدمان

أكد “طارق الحبيب” استشاري الطب النفسي، أن الشخصية المزاجية والقلقة هم من أكثر الشخصيات عرضة للوقوع في فخ الإدمان.

وقال خلال حديثه في برنامج “ياهلا”، إن الإدمان هو طريق نهايته كارثية تؤثر سلبا على حياة الفرد والمجتمع، ووسيلة مثالية للوقوع في الهلاك والمخاطر.

وبين أن الشخصية المزاجية دائما ما تلجأ إلى المواد المخدرة، حتى تحقق لها هذه المواد السامة السعادة المطلوبة، وكذلك الشخصية القلقة تريد أن تزيل قلقها عن طريق التعاطي.

وأضاف أن هناك نوع آخر من الشخصيات يمكن أن نضيفه إلى هذه الأنواع وهي الشخصية قليلة الثقة بالنفس.