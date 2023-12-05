استشاري: بعض المضادات الحيوية تسبب أعراضًا جانبية خطيرة قد تؤدي للوفاة

وأكمل، أن «الآثار الجانبية للمضادات الحيوية للأطفال تشمل الغثيان والإسهال وآلام المعدة والتحسس الجلدي و الصدمة التي قد تسبب الوفاة (في حالات نادرة جدا)، لكنها خطيرة، وعند مراجعتها والتدقيق تبين أنها كانت التهابا فيروسيا لا يحتاج مضادا حيويا».