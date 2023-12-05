استشاري: بعض المضادات الحيوية تسبب أعراضًا جانبية خطيرة قد تؤدي للوفاة

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قال استشاري الأطفال والأمراض المعدية الدكتور عبدالله القحطاني، إن «بعض أنواع المضادات الحيوية تسبب أعراضًا جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة».
وأضاف «القحطاني»، بمداخلة لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن «أغلب الالتهابات التنفسية لدى الأطفال سببها فيروس، وحال وجود عدوى فيروسية لن يساعد المضاد الحيوي في تحسن أو شفاء من العدوى».
وأكمل، أن «الآثار الجانبية للمضادات الحيوية للأطفال تشمل الغثيان والإسهال وآلام المعدة والتحسس الجلدي و الصدمة التي قد تسبب الوفاة (في حالات نادرة جدا)، لكنها خطيرة، وعند مراجعتها والتدقيق تبين أنها كانت التهابا فيروسيا لا يحتاج مضادا حيويا».