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استشاري تغذية: المشدات الحرارية لا تساهم في التخفيف من “الكرش”

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 6 سبتمبر 2022 - 2:04 مساءً

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، إن المشدات الحرارية لا تساهم في التخفيف من “الكرش”، وأفضل طريقة للتخلص منها الاستمرار على التمارين.

 

تعرف على خطورة المشدات الحرارية

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن المشدات الحرارية تكون للحصول على مظهر جمالي فقط.

وتابع: أن هناك مخاطر عالية للغاية من المشدات الحرارية حيث تضعف عضلة البطن ولابد من تمرين العضلة.

 

 

 

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 6 سبتمبر 2022 - 2:04 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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