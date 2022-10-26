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استشاري تغذية يقدم نصيحة للوقاية من متحور XBB والإنفلونزا معا.. ويحذر من عدو الإنسان (فيديو)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 أكتوبر 2022 - 10:48 مساءً
استشاري تغذية

المناطق ـ متابعات

قال استشاري التغذية الدكتور عبد العزيز العثمان، إن الخضروات والفواكه تحمي من المتحور الجديد والإنفلونزا الموسمية، محذرا من الوجبات السريعة، متابعا: “وجدنا أنها والسهر لهما تأثير على مناعة الإنسان وهما أكبر أعدائه”.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة “الإخبارية”، أنه لا بد من تعزيز صحتنا، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “أ” مثل الجزر، أو فيتامين “هـ” والموجود في الحبوب الكاملة، وفيتامين “C” الموجود فى البرتقال، والجوافة والفلفل الأحمر، والبروكلى وغيرهم.

وتابع: “كلما تناولنا خضار وفواكه أفضل كلما حققنا وقاية أكثر ضد الأمراض”.

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 أكتوبر 2022 - 10:48 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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