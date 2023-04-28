استشاري: تناول الدهون يُبطئ عملية الهضم.. وننصح بالإكثار من السوائل لتجنب الجفاف (فيديو)

قال وليد البديوي، استشاري طب الأسرة، إن تناول الدهون يبطئ عملية الهضم، حيث نصح بالإكثار من السوائل لتجنب الجفاف.

وأضاف البديوي خلال ظهوره في برنامج صباح السعودية المذاع على “القناة السعودية”: “أبطأ الأشياء في عملية الهضم هي الدهون، حيث تتجاوز القدرة على الأكل فيؤدي ذلك إلى عسر الهضم”.

المشروبات الغازية

وعن تناول المشروبات مع الطعام، تابع: “لا بأس من تناول المشروبات الغازية مع الأكل ولكن بكميات معقولة، ولكن في حال شعور الشخص بصعوبة في عملية الهضم يجب تجنب الكحول والمشروبات الغازية لأنها تزيد الأمور سوءا”.

وعن الشاي الأخضر، أكمل: “لا أشجعه لأن الكافيين به عالِ جدا على العكس من الشاي الأحمر، لذا فهو يسبب الجفاف الذي له علاقة قوية بعسر الهضم، لذا فالخمائر في الألبان أفضل وتقوم بالهضم بشكل جيد”.

وأشار، أن توقيت الرياضة والمشي يجب أن يكون من ساعة إلى ساعتين من تناول الطعام، ويكون حوالي نصف ساعة يوميا.

ما هو عسر الهضم؟

​عسر الهضم الوظيفي هو المصطلح الطبي للحالة التي تسبب اضطراب، أو ألم، أو انزعاج، أو عدم شعور بالراحة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن، وعادة ما يكون غير واضح، ومع ذلك قد يكون يسبب مشاكل في العضلات والأعصاب، والعدوى، أو العوامل النفسية الاجتماعية.

ويعتبر عسر الهضم من الأمراض التي لا تسبب مضاعفات خطيرة عادة، ولكنه يمكن أن يؤثر في جودة الحياة، من خلال الشعور بعدم الراحة.

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