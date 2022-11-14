استشاري: ثلث السعوديين لديهم احتمالية الإصابة بمرض نفسي (فيديو)

قال الدكتور عبدالحميد الحبيب، استشاري الطب النفسي، إن نتائج مسح وطني أجرى في عام 2016 أظهرت أن ثلث السعوديين لديهم احتمالية الإصابة بمرض نفسي خلال حياتهم.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “في الصورة” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أننا بحاجة إلى إجراء مسح كل 10 سنوات، موضحا أن المسح الأخير أجرى بمعايير عالمية ومشاركة جامعات دولية، ودون تدخل بشري، وبإشراف مباشر من منظمة الصحة العالمية، وتم استخدم آليات عالية الجودة فيه للوصول إلى نتائج يبنى عليها.

وأوضح أن 83% من السعوديين لا يحصلون على العلاج، لعدة أسباب أبرزها أنهم لا يرغبون فيه، أو يشعرون بالخوف من المجتمع ووصم المريض بصاحب اضطراب نفسي، أو الخدمة قد تكون صعبة الوصول، مشرا إلى أن أغلب الناس يقضون 5 سنوات في المرض.