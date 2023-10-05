استشاري جراحة الأطفال: انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” دون حدوث مضاعفات للأطفال

أكد استشاري جراحة الأطفال الدكتور “محمد النمشان” أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” تسير وفق الخطة الطبية الموضوعة لها بنجاح.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” تمت دون حدوث أخطاء أو أية مضاعفات للطفلين.

وبين أنه يجري الآن التحضير للعملية الثانية من عمليات فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين”، حيث تمت المرحلة الأولى التي تشمل التخدير وعدة إجراءات طبية أخرى بنجاح.