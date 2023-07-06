استشاري جراحة الأطفال: واجهنا عملية تشريحية مختلفة عن العمليات السابقة نظرا لاشتراك العديد من أعضاء التوأم “إحسان وبسام” بشكل معقد

قال الدكتور “محمد النمشان” استشاري جراحة الأطفال، إن عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” كانت عملية في غاية التعقيد والصعوبة.

وأضاف ف تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، كانت مختلفة عن عمليات الفصل السابقة، نظرا لاشتراك العديد من أعضاء التوأم “إحسان وبسام”، بشكل معقد.

وأكد أن الطفل “إحسان”، كان يعتمد على أخيه “بسام”، في العديد من الأجهزة الحيوية في الجسم، مشيرا إلى أن عملية الفصل تشكل خطرا كبيرا على حياته.

وأوضح أن الأطقم الطبية السعودية عملت بكل جهد من أجل إنجاح عملية فصل التوأم، موجها الشكر للفريق الطبي المشترك في تنفيذ العملية.

وأكد أن عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” تمت وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية والصحية اللازمة.

وتابع أن العملية شارك فيها ما يقرب من 26 طبيب وطبيبة بالإضافة إلى الكوادر الطبية الأخرى المتميزة.

وأشار إلى أن الطفل “إحسان يواجه مشاكل كبيرة تتعلق بحياته، حيث كان يعتمد على أخيه في المقام الأول، بالتحديد على جهاز الكبد والأمعاء والكلى، بالإضافة إلى الجهاز الهضمي.