استشاري جراحة عظام يكشف المُسبب الرئيسي لـ “أرتفاع مٌعدل الكسور” (فيديو)

كشف الدكتور خالد المنيع، استشاري في جراحة العظام، أن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض هشاشة العظام، وهو المسبب الرئيسي لأكثر من نصف مليون من الكسور.

وقال الدكتور خالد المنيع في تصريحات متلفزة، عبر قناة الإخبارية: “هشاشة العظام تعتبر من الأمراض التي تنتشر بشكل واسع على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم أجمع فهو مرض منتشرجدًا”.

وأكمل: “هشاشة العظام يُصيب إمراة من بين كل ثلاث نساء، ويُصيب رجل من بين كل خمسة رجال تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة، وأثبتت الدراسات ومنظمة الصحة العالمية، أن مرض هشاشة العظام يُصيب أكثر من 200 مليون حول العالم”.

وأضاف: “هو المسبب الرئيسي لأكثر من مليون ونصف من الكسور بسبب هشاشة العظام، لذلك يعد هذا المرض من الأمراض المهمة جدًا إلى فئة غالية على قلوبنا هي فئة تعد الأكثر إصابة بهذا المرض، وهي فئة كبار السن”.