استشاري جراحة وعظام يكشف سر خطير في علاج انحراف العمود الفقري.. فيديو

كشف الدكتور سعود الدنياوي، استشاري جراحة العظام، أن علاج انحراف العمود الفقري يعتمد على العمر ودرجة الانحناء ومدى صعوبتها، موضحًا، أن التدخل الجراحي أمر متوقع.

وقال استشاري الجراجة والعظام، في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “العلاج أصبح في المقام الأول على العمر ودرجة الانحراف، وإذا مكان بسبب مرض أخر، وإذا كان لا فهناك حوالي 80 في المئة من الحالات مجهولة السبب”.

وأكمل: “إذا كان بسبب مرض آخر يعالج أولًا إذا كان درجة بسيطة يتم بمراقبة ومتابعة وعامل إشعة إذا كان أكثر من 25 في المئة يكون في حزام نلبسه للطفل حتى اكتمال درجة النمو وأكثر من ذلك نعمل تدخل جراحي”.

وأشار: ” لا يزول الألم 100 في المئة، ولكن يجب عن تمارين وعلاج طبيعي لتخفيف الألام الناتيجة من العضلات”.