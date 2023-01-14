استشاري جلدية: الوضوء والاستحمام بالمياه الدافئة يؤثر على البشرة (فيديو)

أكدا لحاصل على البورد الألماني في الجلدية والحساسية والليزر، الدكتور علي العمري، أن الوضوء والاستحمام بالمياه الدافئة يؤثر على البشرة بطريقة عكسية ويسبب التقشر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، أن هذا الموضوع مهم في الفترة الحالية مع تغير درجات الحرارة خاصة أن هذه السنة فيها نزول شديد في درجات الحرارة، ذلك يكون مقارنة بالسنوات الماضية”.

وأاكمل: “له تأثير بالنسبة لمرضى الجلدية بشكل خاص وعامة الناس، أما بالنسبة لمرضى الجلدية والمصابين بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما، يتفاقم المرض ويُساعد على تهيجه بزيادة كبيرة، ولذلك نوصي المرضى، بالأهتمام بالترطيب واستخدام لأدوية”.

وأشار، أن أستخدام المياة الدافئة أثناء الوضوء يؤثر على البشرة بطريقة عكسية، مما يُقلل من تروية الجلد وتقلص الأوعيى الدموية، ويؤدي لتشقق الجلد وعدم مرونته، وهناك أشياء أخرى مثل تقشر الجلد، والتشققات السطحية.

فيديو | الحاصل على البورد الألماني في الجلدية والحساسية والليزر د. علي العمري: الوضوء والاستحمام بالمياه الدافئة يؤثر على البشرة بطريقة عكسية ويسبب التقشر #الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/tMkcdVkFEn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2023

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