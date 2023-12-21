استشاري روماتيزم: عند الشعور بألم في المفاصل يعتبر الذهاب إلى دكتور العظام بدلا من دكتور الروماتيزم من الأخطاء الشائعة

أكد الاستشاري في الروماتيزم الدكتور “سامي بحلس”، أن الذهاب إلى دكتور العظام عند الشعور بألم في المفاصل يعد من الأخطاء الشائعة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن آلام المفاصل بما تشتمل عليه من تورم أو انتفاخ هي من تخصصات طبيب الروماتيزم وليس طبيب العظام.

وأوضح أن المريض إذا كان لديه آلام في المفاصل أو سخونة أو طفح جلدي أو خمول أو مشاكل في البول، فيتعين عليه أن يذهب مباشرة إلى طبيب روماتيزم.