استشاري طب أسرة: حجاج بيت الله معرضون لضربات حرارية هذه الأيام.. ونطالبهم بأهمية التواجد في الأماكن المظللة واستخدام المظلات

قال الدكتور “ضياء منصوري” استشاري طب الأسرة، إن حجاج بيت الله الحرام معرضون لضربات حرارية، خاصة في هذا اليوم المزدحم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “بسلام آمنين”، أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في هذا اليوم، إلا أن المملكة وفرت جميع الخدمات اللازمة من أجل تلطيف درجات الحرارة.

ونصح الحجاج وضيوف الرحمن بأهمية التواجد داخل المخيمات والأماكن المظللة التي خصصتها المملكة، من أجل حمايتهم من التعرض لضربات الشمس الصعبة في هذا اليوم.

وأكد أن المملكة قامت بالاستعدادات الطبية اللازمة في موسم الحج، خاصة في منطقة جبل عرفة من خلال توفير أطقم طبية منتشرة في الأماكن المزدحمة بضيوف الرحمن من أجل مساعدتهم في أداء الركن الأعظم.