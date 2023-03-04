استشاري طب وجراحة عيون يحذر من قطرة “الكورتيزون”

وقال استشاري طب وجراحة العيون في مقابلة مع برنامج”يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أن التدخين من أهم أسباب الإصابة بمرض “الماء الأبيض” مبكراً.

وأضاف الجهني: “ننصح بتجنب استخدام قطرات “الكورتيزون” لتجنب الإصابة بمرض “الماء الأبيض” مبكراً”.

وأكد استشاري طب وجراحة العيون أن كثرة التعرض لأشعة الشمس من أسباب الإصابة بمرض “الماء الأبيض”، مشدد على أن مرض “الماء الأبيض” لا يعود للعين مرة أخرى بعد علاجه.

وقال إن مرض “الساد” هو السبب الأول في “العمى المستعاد”، مشيرا إلى أن المدخنين والمصابين بالسكري أكثر عرضه للإصابة بمرض “الساد”.