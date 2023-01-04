استشاري عمود فقري يكشف أضرار النوم على البطن (فيديو)

كشف الدكتور فواز المطيري، استشاري عمود فقري، أضرار النوم على البطن، مؤكدًا أن النوم على الجانب الأيمن مثل الأيسر بالنسبة لسلامة العمود الفقري.

وقال الدكتور فواز المطيري، استشاري العود الفقري، في تصريحات متلفزة، عبر برنامج “ياهلا” الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “تأثير نوم البطن سيء على العمود الفقري، لأن الضغط عالي في العضلات والديسك، فيجفف الديسك”.

وأكمل: ” أي مريض ينام على البطن غالبًا سيفيق على آلام في الظهر، أما النوم على الجانب اليمين والأيسر ليس له فارق، ولكن في السنة النبوية، يعتقد أنه تضغط على القلب، لذلك يُفضل اليمين”.

استشاري عمود فقري: هذه أضرار النوم على البطن.. والنوم على الجانب الأيمن مثل الأيسر بالنسبة لسلامة العمود الفقري @Falmotairi0@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4UoPfnDtVY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2023

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