استشاري: فيروس ماربورغ يقتل 80% من المصابين ولا يوجد له علاج

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أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية، د. طارق الأزرقي، أنه لا يوجد علاج من فيروس ماربورغ، مشيرًا إلى وفاة ما يقارب 80% من الحالات المصابة به.
ولفت الأزرقي إلى أن سهولة انتشار ذلك الفيروس ليست بنفس سهولة انتشار فيروس كورونا
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن غينيا الاستوائية أكدت أول تفشٍّ لفيروس ماربورغ بها، بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.
وأوضحت المنظمة أن أعراض الإصابة تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والإعياء، والقيء المدمّم، والإسهال.
د. طارق الأزرقي – استشاري الأمراض المعدية والوبائية: لا يوجد علاج من فيروس ماربورغ (Marburg virus) وتقريبا 80 % من الحالات المصابة به تتوفى حسب العناية الطبية .. وهو قاتل فعلا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Wv2lvkkAAi
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 14, 2023