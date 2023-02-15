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استشاري: فيروس ماربورغ يقتل 80% من المصابين ولا يوجد له علاج

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 2:32 صباحًا

المناطق_متابعات

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية، د. طارق الأزرقي، أنه لا يوجد علاج من فيروس ماربورغ، مشيرًا إلى وفاة ما يقارب 80% من الحالات المصابة به.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «سيدتي» على قناة «روتانا خليجية» أن نسبة الوفاة بذلك الفيروس قد تقل إلى 40% في بعض المناطق التي يتوفر بها رعاية طبية جيدة.

ولفت الأزرقي إلى أن سهولة انتشار ذلك الفيروس ليست بنفس سهولة انتشار فيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن غينيا الاستوائية أكدت أول تفشٍّ لفيروس ماربورغ بها، بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

وأوضحت المنظمة أن أعراض الإصابة تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والإعياء، والقيء المدمّم، والإسهال.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 2:32 صباحًا
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