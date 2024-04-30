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استشاري في أمراض القلب: البعض يستهين بالتسمم.. واحتمالية الوفاة بالتسمم الوشيقي 5 أشخاص من كل 100

30 أبريل 2024 - 12:38 مساءً

قال استشاري أمراض القلب، الدكتور “خالد النمر”، إن احتمالية الوفاة بالتسمم الوشيقي تبلغ 5% أي 5 أشخاص من كل 100 حتى مع العلاج.

 

وأوضح في تصريحات لبرنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالتسمم منها الغيثان والقيء والإسهال وارتفاع درجة الحرارة وألم بالمعدة.

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وأكد أن التسمم قد يسبب فشل كلوي أو توقف التنفس، لذا فيجب الذهاب للمستشفى عند ظهور أعراض التسمم، مضيفا أن العلاج إما بالمضادات الحيوية أو غسيل المعدة.

 

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30 أبريل 2024 - 12:38 مساءً
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