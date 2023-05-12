استشاري في الطب النفسي: متعاطي الشبو قد يموت من أول استخدام (فيديو)

قال الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري في الطب النفسي إن تعاطي المخدرات له أضرار خطيرة على صحة الإنسان وسلوكه، موضحا أن متعاطي الشبو من الممكن أن يموت من أول استخدام له، كما يجعل المتعاطي يعتقد بأن جميع من حوله أعداء.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أن مدمن المخدرات أول ما ينظر إليه هي المادة التي تكون سريعة الفاعلية، رخيصة الثمن، سهلة التصنيع، وتعطيه النشوة المطلوبة، موضحا أنه عندما يتم تصنيعها بطريقة غير شرعية أي لا تستخدم في الطرق الطبية والعلاجية فعادة ما تؤدي إلى سلوكيات خاطئة يبغضها المجتمع.

وأوضح أن تصنيع المادة المخدرة بغير الطرق الشرعية تكون نسبة التخدير والكحول في المكون عالية جدا، وينتج عنها أضرار جسيمة تؤدي إلى فقدان الحياة، مشيرا إلى أن الشبو أسوأ أنواع المخدرات لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين، لدرجة أن استخدامها من أول مرة من المتوقع أنه يؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن أول عارض يشعر به الإنسان بعد النشوة هو ارتفاع درجة الحرارة، وكل ما زادت الجرعة كلما كان الضرر خطير لدرجة تصل إلى توقف الجهاز النفسي والموت تلقائيا.

وتابع أن هذه المادة انتشرت في بداية الأمر في أمريكا الشمالية والغرب، لسهولة الحصول عليها، وكان يتم تصنيعها في المنازل، والاتجار فيها.

وأكد أن الشبو يفرز مادة تهيج الشخص وتجعله يخرج عن السيطرة، وتجعل عنده شكوك ضد جميع الأشخاص المحيطين به، وتمنحه طاقة هائلة تجعله يفعل ما يريده، وتدفعه إلى الإجرام والقيام بأعمال منافية للآاداب العامة والدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن الدول التي تمول عناصر مرتزقة في الحروب تستخدمها لتجعل هذه العناصر أكثر اندفاعية وهجوما ولتحقيق الأهداف التي ترجوها.