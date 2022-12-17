استشاري قلب يكشف معلومة خطيرة بشأن نسبة الكولسترول.. شاهد التفاصيل

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن معلومة خطيرة بشأن نسبة الكولسترول.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في المريض الذي لديه دعامة شريانية سابقة، يجب أن يكـــون الكولسترول الضار LDL أقل من 1.7”.

وأضاف النمر: “في الشخص السليم الذي لايعاني من أمراض ولا جلطات سابقة، يجب ان يكون الكولسترول الضار أقل من 130”.

في المريض الذي لديه دعامة شريانية سابقة يجب ان يكون الكلسترول الضار LDL أقل من 1.7 — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 17, 2022