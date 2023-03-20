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استشاري: لا ننصح هذه الفئات بعمليات “تكميم المعدة” لعلاج “السمنة” (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس 2023 - 12:18 صباحًا

أكد الدكتور عاطف بصاص، استشاري جراحة سمنة ومناظير، أن هناك بعض الفئات التي لا ينصحهم بعمل عمليات السمنة أو ما يُسمى بـ “تكميم المعدة”.

وقال بصاص في تصريحات تلفزيونية لـ “ياهلا”: “بعض المرضى لا تناسبهم عمليات تـــكميم المعدة، وتحول حياتهم إلى جحيم، كما أن عمليات التكميم تكون مضرة لمرضى السكر وارتجاع المرئي والمسن الذي تجاوز 50 عاما، ونسبة الإحراق بطيئة في جسمه”.

وأضاف: “عمليات تكميم المعدة إجراء جزئي وليس الحل الوحيد للسمنة التي يرتكز التعامل معها على إجراءات تقليل كمية الأكل، أو إجراء عمليات بهدف تقليل الامتصاص وتحويل المسار، لذا فهي عددا من المرضى ولا تناسب آخرين”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس 2023 - 12:18 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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