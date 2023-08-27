استشاري: من يعيش بكلية واحدة لا يعتبر مريضًا

وكان استشاري امراض الكلى، ذكر في وقت سابق، انه يتم حماية الكليتين من التلف، عن طريق شرب لترين من الماء يوميًا مع العلم أن المياه المعبأة متقاربة طبيًا والأفضل أن تكون قلوية، وتجنب الإسراف في ملح الطعام واللحوم الحمراء.