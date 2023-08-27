استشاري: من يعيش بكلية واحدة لا يعتبر مريضًا

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قال أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، الدكتور سعد الشهيب، إن «من لديه كلية واحد لا يعتبر مريضًا، ويهيش حياة صحية مثله مثل من يمتلك كليتين».
وأضاف «د.سعد»، أنه «في بعض الحالات قد يكون هناك تغير بسيط بوظائف الكلى، يسهل التغلب عليه ببعض الادوية، المهم أن من يعيش بكلية واحدة ألا يعتبر نفسه مريضًا».
وكان استشاري امراض الكلى، ذكر في وقت سابق، انه يتم حماية الكليتين من التلف، عن طريق شرب لترين من الماء يوميًا مع العلم أن المياه المعبأة متقاربة طبيًا والأفضل أن تكون قلوية، وتجنب الإسراف في ملح الطعام واللحوم الحمراء.
وكذلك، تجنب أي دواء غير ضروري خاصة المسكنات، وإعطاء وقت للرياضة، كما أن تنظيم النوم مهم للكليتين، وفحص مايكروالبومين بالبول بعد سن الخمسين.