استشاري نساء وولادة تحذر من زواج الأقارب: 2.5% من المواليد مصابون بأمراض وراثية

وقالت استشاري نساء وولادة في مقابلة مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “يولد لدنيا 500 ألف طفل سنويا نسبة المصابين منهم بأمراض وراثية 2.5%”.

وأضافت استشاري نساء وولادة أن معدلات زواج الأقارب في المملكة تمثل حوالي الثلثين من حالات الزواج.

وطالبت مها النمر، بأن يتضمن فحص ما قبل الزواج جميع الأمراض الوراثية، وأيضاً التوسع في فحص الأمراض الجنسية المُعدية

وتابعت استشاري نساء وولادة: “للأسف هناك كثير من الحالات لدينا حتى بعد إجراء فحص ما قبل الزواج وظهور أمراض وراثية عند أحد الطرفين يتم الزواج”.