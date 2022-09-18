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استشاري يحذر مرض السكري من عمليات زراعة الأسنان

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:09 مساءً

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قال الدكتور أحمد الحقيل “استشاري تركيبات وزراعة الأسنان” أن زراعة الأسنان لا تصلح للجميع كمن يعانون من مرض السكر، حيث يجب أن يكون المعدل التراكمي للسكر أقل من 7 فإذا كان فوق ال7 فإن نسبة نجاح الزرعة تقل بشكل كبير جداً.

وتابع خلال حديثه عبر “برنامج سيدتي” أن نسبة نجاح الزرعة في الإنسان العادي تصل إلي 98% و 99%، ولكن في حالات السكر الغير منتظم ونسبته أكثر من 7 فإن نسبة فشلها تكون عالية جداً.

وأضاف أن إهمال فقدان الأسنان فترة طويلة، يتسبب في ضمور في العضل، والأسنان المجاورة تتحرك فتغلق الفراغ الذي سيتم الزراعة فيه.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:09 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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