استشاري يحذر مرض السكري من عمليات زراعة الأسنان

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قال الدكتور أحمد الحقيل “استشاري تركيبات وزراعة الأسنان” أن زراعة الأسنان لا تصلح للجميع كمن يعانون من مرض السكر، حيث يجب أن يكون المعدل التراكمي للسكر أقل من 7 فإذا كان فوق ال7 فإن نسبة نجاح الزرعة تقل بشكل كبير جداً.

وتابع خلال حديثه عبر “برنامج سيدتي” أن نسبة نجاح الزرعة في الإنسان العادي تصل إلي 98% و 99%، ولكن في حالات السكر الغير منتظم ونسبته أكثر من 7 فإن نسبة فشلها تكون عالية جداً.

وأضاف أن إهمال فقدان الأسنان فترة طويلة، يتسبب في ضمور في العضل، والأسنان المجاورة تتحرك فتغلق الفراغ الذي سيتم الزراعة فيه.