استشاري يحذر من طريقة خاطئة في تربية الأطفال.. تسبب الشعور بالإحباط

حذر د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي من طريقة خاطئة في تربية الأطفال تسبب لهم حالة من الإحباط والشعور بالفشل أحياناً.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عندما تطلب من الطفل الكمال، وعدم الوقوع في أي خطأ فالأمر يشبه أن تعلق أمامه عنقود عنب على مسافة عالية جداً ومستحيلة، وكلما قفز للوصول إليه فشل وشعر بالإحباط ومع تكرار الفشل يتسرب إليه الشعور بأنه فاشل!

وتابع د. محمد اليوسف “أخبر الطفل أنه لا بأس بالخطأ، وأنك تخطيء ولست كاملاً، هذا سيزيح عنه العبء ويحفزه”.