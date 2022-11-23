استشاري يحذر: 3 أطعمة تسبب ارتجاع المريء ومشاكل الجهاز الهضمي

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من تناول بعض الأطعمة لمن يعاني مشاكل ارتجاء المريء.

وقال الذيابي، عبرحسابه في “تويتر”: “القهوة والشوكولاتة والنعناع ترخي الصمام الموجود في أسفل المريء وتسبب حموضة وارتجاع لدى البعض”.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة أن كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في حال إذا كان ساخنًا جدًا.

وحذر الباحثون من أن الاستمتاع بفنجان ساخن جدًا من مشروبك المفضل قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

من جانبها، قالت الدكتورة ديبوراه لي، من Dr Fox Online Pharmacy: “أي شيء – طعام أو شراب – تزيد حرارته عن 43 درجة مئوية يمكن أن يحرق الجلد، وعند أكثر من 71 درجة مئوية سوف يحترق الجلد على الفور”.

وأضافت: “نظرًا لأن القهوة تحتاج إلى أن يتم تخميرها في درجات حرارة تتراوح بين 90 و96 درجة مئوية، فإن فنجان القهوة هذا قد يكون أكثر سخونة بما يكفي لإحداث حروق خطيرة في الجلد وخاصة الخلايا الحساسة التي تبطن المريء”.