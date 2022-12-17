استشاري يكشف الوقت المناسب لتناول الفواكه وعلاقته بالمحافظة على صحة القلب

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الوقت المناسب لتناول الفواكه.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تناول الفواكه مفيد لصحة القلب، وأفضل وقت لتناولها على معدة فارغة قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين.”.

وفي سياق متصل، أشار: “في المريض الذي لديه دعامة شريانية سابقة، يجب أن يكـــون الكولسترول الضار LDL أقل من 1.7”.

وأضاف النمر: “في الشخص السليم الذي لايعاني من أمراض ولا جلطات سابقة، يجب ان يكون الكولسترول الضار أقل من 130”.