استشاري يكشف حقيقة احتواء الحليب الموجود بالأسواق على هرمونات ضارة بـ”الصحة”

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كشف أستاذ وعالم المسرطانات الدكتور فهد الخضيري حقيقة ما يتردد حول احتواء الحليب الموجود بالأسواق على هرمونات ضارة بالصحة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الحليب ومشتقات الألبان صحية ومفيدة، ناصحاً في الوقت ذاته بعدم الاستماع للشائعات، بأنها ضارة و تحتوي على هرمونات.

وأكد أنها مجرد شائعات، غير مبنية على أي بحث، وتابع قائلا :”لا تجعل الحليب يغلي بل يكفي التسخين فقط دون الغليان، ولا تتركه حتى يفور أو يخرج من الإناء كرغوة.. بل يجب إطفاء النار إذا سخن فقط بدرجة حرارة كافية لشربه”.