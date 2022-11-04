استشاري يوجه نصائح مهمة للمصابين بارتفاع دهون الدم

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وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصائح مهمة للمصابين بارتفاع دهون الدم.

وقال د. عبدالله الذيابي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: للمصابين بارتفاع دهون الدم، استبدل:

– اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء

– صفار البيض ببياض البيض

ونصح د. الذيابي بتناول الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف وتقليل الحليب كامل الدسم والأجبان والزبدة.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة جديدة أن هناك نظامًا حسيًا كاملًا مخصصًا لنقل الرسائل من أنسجتنا الدهنية “الدهون” إلى أدمغتنا.

ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة، على فهم الأعداد المتزايدة من الذين يعانون من الوزن وما يرتبط به من مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.