استشاري يوضح أسباب وعلاج الانسداد الأنفي

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أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة، د. أحمد الروقي، أن الانسداد الأنفي يمكن أن ينشأ بسبب نزلات البرد الشائعة، الحساسية، التهاب الجيوب الأنفية، والانحراف في الحاجز الأنفي.
وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن هذه الأسباب غالبًا ما تؤدي إلى التهاب وتورم في الممرات الأنفية، مما يجعل من الصعب تدفق الهواء بحرية، مما يؤدي إلى الشعور بالانسداد أو الاحتقان.
وأشار الروقي إلى أن أعراض ذلك الانسداد تشمل صعوبة التنفس عبر الأنف، أو سيلان الأنف، أو الشخير، أو حتى اضطرابات النوم، موضحا أنه في بعض الحالات، قد ترافق هذه الأعراض ألمًا في الوجه أو ضغطًا، خاصة حول العينين والجبهة.
وعن علاج الانسداد الأنفي، أشار الروقي إلى أنه يعتمد على سببه الأساسي، في الحالات المتعلقة بالحساسية، قد يتم وصف مضادات الهيستامين أو بخاخات الستيرويد الأنفية، إذا كان السبب هو عدوى، فقد يكون الحل في المضادات الحيوية أو أدوية أخرى.
ولفت إلى أنه في حالات الانحراف في الحاجز الأنفي قد يكون الحل في التدخل الجراحي، موضحا أنه يمكن أن تقدم بخاخات الملح الأنفية والحفاظ على نظافة الأنف الجيدة، والراحة.