استشاري يوضح أسباب وعلاج الانسداد الأنفي

وأشار الروقي إلى أن أعراض ذلك الانسداد تشمل صعوبة التنفس عبر الأنف، أو سيلان الأنف، أو الشخير، أو حتى اضطرابات النوم، موضحا أنه في بعض الحالات، قد ترافق هذه الأعراض ألمًا في الوجه أو ضغطًا، خاصة حول العينين والجبهة.