استشاري يوضح العلاقة بين نقص فيتامين بـ 12 والشيب المبكر

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، علاقة نقص فيتامين ب 12 وظهور الشيب.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.

وفي وقت سابق، أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية فيتامين ب 12 للجسم وللصحة بصفة عامة، موضحة أن مصادره الطبيعية التي يمكن تحصيله منها متعددة.