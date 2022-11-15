استشاري يوضح العلاقة بين نقص فيتامين بـ 12 والشيب المبكر

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، علاقة نقص فيتامين ب 12 وظهور الشيب.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.
وفي وقت سابق، أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية فيتامين ب 12 للجسم وللصحة بصفة عامة، موضحة أن مصادره الطبيعية التي يمكن تحصيله منها متعددة.
وأوضحت سعود الطبية، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فوائد فيتامين ب 12 كالتالي:
ـ يساهم في تزويد الجسم بالطاقة.
ـ يساعد في صنع خلايا الدم الحمراء.
ـ يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.
وأشارت سعود الطبية، إلى أنه يمكن الحصول على فيتامين ب 12 من خلال المصادر الطبعيية كالتالي:
– الحبوب المدعمة
– سمك التونة
– حليب قليل الدسم
– صدر الدجاج المشوي.
نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب.
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) November 14, 2022