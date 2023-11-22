استشاري يوضح متى يمكن للطفل أن يتابع مباريات كرة القدم

وقال الشمراني في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الطفل يحتاج قدوة من البالغين، مشيرًا إلى أن رياضة كرة القدم بها جانب إيجابي جميل.

وأضاف: “لو لاحظ الأب أن نجله يمتلك المهارة والرغبة في متابعة وحب الرياضة عليه أن يشجعه على ممارستها”.

وتابع: “يجب أن ننمي عند الأطفال الروح الرياضية وتقبل الخسارة، فكرة القدم في الأخير رياضة تُنمي الجانب الحركي، وفيها منافسة شريفة”.

واختتم استشاري طب التطور والسلوك، أن لتلك الرياضة أهمية من ناحية تعلم الأخلاق الرياضية وتقبل الخسارة والسعي للتعويض، بدون أن يكون فيه نوع من التجاوز.