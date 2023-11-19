استشاري يوضح مقياس الضغط المناسب للحفاظ على الأنسجة الكلوية

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قال أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، والمهتم بالتثقيف الصحي، الدكتور سعد الشهيب إنه يتعين أن يكون ضغط الدم بين ١٢٠ إلى ١٣٠ mmHg في حالة الانقباض والانبساطي بين ٧٥ إلى ٨٥ mmHg، للحفاظ على صحة الأنسجة الكلوية.
وأشار خلال تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» أن ارتفاع ضغط الدم فوق ١٤٠ mmHg على المدى الطويل يمكن أن يلحق ضرراً شديداً بالكليتين.
ولفت الشهيب إلى إن المريض سيحتاج إلى دواء واحد أو اثنتين أو ثلاث للسيطرة على ضغط الدم، قد يشعر البعض بالازعاج من الكمية الكبيرة من الأدوية، ولكنها ضرورة حتمية في هذه الحالة.