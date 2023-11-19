استشاري يوضح مقياس الضغط المناسب للحفاظ على الأنسجة الكلوية

ولفت الشهيب إلى إن المريض سيحتاج إلى دواء واحد أو اثنتين أو ثلاث للسيطرة على ضغط الدم، قد يشعر البعض بالازعاج من الكمية الكبيرة من الأدوية، ولكنها ضرورة حتمية في هذه الحالة.