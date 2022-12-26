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استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 3:26 صباحًا

المناطق_الرياض

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بعض الأعراض التي يسببها فقر الدم في الجسم.

– الإرهاق والخمول

– الخفقان وألم الصدر

– ضيق النفس

– الدوخة

ويتسبب فقر الدم في الأساس بنقص الحديد، لذلك ينصح العلماء بتناول الأغذية الغنية بالحديد لعلاجه وهي:

-المحار.

-الفاصولياء البيضاء.

-العدس.

-الشوكولاتة السوداء.

-التونا.

-البطاطا.

-السبانخ.

-الكاجو.

-الزبيب.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 3:26 صباحًا
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