استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بعض الأعراض التي يسببها فقر الدم في الجسم.
– الإرهاق والخمول
– الخفقان وألم الصدر
– ضيق النفس
– الدوخة
ويتسبب فقر الدم في الأساس بنقص الحديد، لذلك ينصح العلماء بتناول الأغذية الغنية بالحديد لعلاجه وهي:
-المحار.
-الفاصولياء البيضاء.
-العدس.
-الشوكولاتة السوداء.
-التونا.
-البطاطا.
-السبانخ.
-الكاجو.
-الزبيب.
أعراض #فقر_الدم متعددة، أبرزها:
👈 الإرهاق والخمول
👈 الخفقان والم الصدر
👈 ضيق النفس
👈 الدوخة
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) December 25, 2022