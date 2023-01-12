استشاري: 5 عوامل تسبب حصوات المرارة

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حدد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية الرياض بعض أسباب تكون حصوات المرارة.

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، إن عوامل الخطورة في تكون حصوات المرارة متعددة، أبرزها:

أسباب حصوات المرارة

– السمنة

– إنقاص الوزن بسرعة

– تناول طعام عالي الدهون

– اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

– الإصابة ببعض أمراض الدم

الدهون الثلاثية وحصوات المرارة

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ارتفاع الدهون الثلاثية يزيد إحتمالية تكون الحصوات في المرارة”.

وأضاف الذيابي في تغريدة أخرى “إن عصارة المرارة قد تسبب إسهال مزمن بعد استئصال المرارة أو استئصال الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة”