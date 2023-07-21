استشاري: 8 أغذية مفيدة لصحة القلب والكوليسترول

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وقال «البكر»، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «من الأغذية المفيدة لصحة القلب والسكر والكوليسترول: اللوز، والجوز أو عين الجمل، وزيت الزيتون، والحبة السوداء، وزيت السمسم، والزنجبيل، والكركم، والحلبة».

أوضح استشاري الباطنية والسكر والغدد الصماء، الدكتور وليد البكر، أنه توجد 8 أغذية مفيدة لصحة القلب والكوليسترول، ناصحًا بجعلها ضمن النظام الغذائي اليومي.

وأضاف استشاري الباطنية، أن «دراسة طبية من الأرجنتين شكلت تحليل أكثر من ١٨ دراسة طبية حديثة، ووجدت أن تناول مكسرات اللوز له أثر إيجابي على خفض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية، ولكن لا يؤثر كثيرًا في رفع الكوليسترول النافع، ولهذا تنصح جمعيات القلب الطبية الموثوقة بإضافة اللوز إلى الطعام اليومي».

وتابع: هناك دراسة طبية أجريت في ٢٠٢٠م، شملت تحليلًا لأكثر من ١٤ دراسة علمية، فيها أكثر من ٥٠٠ مريض، بينت أن تناول الحلبة له أثر إيجابي على مؤشرات الكوليسترول، حيث إنه يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويرفع الكوليسترول النافع.