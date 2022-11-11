استشاري: 8 علامات بارزة لأمراض الكليتين

المناطق_متابعات
قال الدكتور سعد الشهيب، أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس إن هناك 8 علامات تعد مؤشرات بارزة لأمراض الكليتين.
واستعرض الشهيب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر هذه العلامات والتي شملت:
1 – كميه البول بالليل أكثر من النهار أو الإدرار الليلي.
2 – ارتفاع ضغط الدم بالليل أكثر من النهار.
3 – ارتفاع ضغط الدم بشدة قبل سن الأربعين.
4 – خشونة البشرة.
5 – اضطراب الدورة الشهرية عند النساء.
6 – صغر حجم الجنين بالنسبة لعمره في الرحم.
7 – فقر الدم أو الأنيميا.
8 – وجود بروتين في البول.
وكان الشهيب قد أوضح في وقت سابق أن جسم الإنسان يتأثر بضوء النهار والليل، حيث يقل الترشيح بالكليتين والإدرار ليلًا وينخفض الضغط، ناصحًا بتناول حبوب الضغط بداية المساء لتجنب جلطات الصباح الباكر.