استشاري: 8 علامات بارزة لأمراض الكليتين

وكان الشهيب قد أوضح في وقت سابق أن جسم الإنسان يتأثر بضوء النهار والليل، حيث يقل الترشيح بالكليتين والإدرار ليلًا وينخفض الضغط، ناصحًا بتناول حبوب الضغط بداية المساء لتجنب جلطات الصباح الباكر.