استشاري: 9 أنواع من الأطعمة تسبب مشاكل «الجهاز الهضمي».. لا تفرط في تناولها

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الأطعمة المرتبطة بزيادة بمشاكل الجهاز الهضمي وغازات وانتفاخات البطن متعددة، أبرزها:

– بعض أنواع المعجنات

– الفاصوليا

– البصل

– الكرفس

– الجزر

– الزبيب

– الموز

– المشمش

– الخوخ

نصائح لحماية الجهاز الهضمي

في سياق متصل، يقول الطبيب والباحث المختص في الجهاز الهضمي بجامعة ميسوري الأميركية ماثيو بيتشولد إن هناك 5 خطوات يتعين اتباعها لوقاية الجهاز الهضمي، حتى وإن لم يكن الشخص مصابا يعاني مرضا من الأمراض كالتالي:

– الحركة: لأن القيام بنشاط بدني على نحو منتظم يجعل الجهاز الهضمي يقوم بعمله على نحو أفضل، فيتفادى الإمساك والحرقة والانتفاخ.

– شرب الماء: ضروري للغاية لأنه يساعد على أداء وظائف حيوية في جسم الإنسان من قبيل امتصاص العناصر المغذية والتخلص من الفضلات.

– تجنب الأطعمة المعالجة: يُستحب الابتعاد عن الوجبات المحضرة والمجمدة سلفا قدر الإمكان مثل البيتزا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المصفى في العادة.

– تناول الألياف: الموجودة في أغذية مثل الفواكه والحبوب الكاملة، لأنها غنية بعناصر غذائية تعزز أنواعا مفيدة من البكتيريا في الجهاز الهضمي.

– أخذ قسط كاف من النوم: ضروري للغاية، لأن هذه الراحة تضمن عدم اختلال التوازن الموجود في بكتيريا الجهاز الهضمي.