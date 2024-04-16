استشهاد العشرات من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في عمليات قصف إسرائيلي مكثفة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية في المخيم.

وفي ذات السياق، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من ٤٦ فلسطينيًا، خلال الساعات الـ ٤٨ الماضية في العدوان المستمر على مخيم النصيرات.