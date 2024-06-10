استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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استشهد تسعة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء من تحت ركام بناية سكنية قصفها الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التدمير الشاملة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودمرت مربعات سكنية كاملة في أحياء العودة والشابورة والحي السعودي، ووفقاً لمصادر محلية فلسطينية فقد تصاعدت أعمدة الدخان من المناطق التي شرع الاحتلال بتدميرها.