استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء شمال قطاع غزة

المناطق_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل مباشر مركز إيواء في جباليا، مما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، لافتة إلى وجود العديد من الشهداء في منطقة تل الزعتر شمال جباليا لم يتم انتشالهم لكثافة قصف قوات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة.

في سياق متصل، أفادت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أحياء سكنية كاملة في قلب مخيم جباليا، وحولها لكومة من الركام، مبيّنة أن البنية التحتية وسط وشرق المخيم دمرت، ما يعني أن مئة ألف لاجئ فلسطيني فقدوا منازلهم وكل مقومات الحياة في مخيم جباليا، الذي يعد من أكبر المخيمات في قطاع غزة.