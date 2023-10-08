استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غربي نابلس

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استشهد شاب فلسطيني اليوم، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب أحمد عاطف العواودة 19 عاما، أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها العنيفة ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتشديد الاجراءات بالقدس المحتلة، فضلا عن شن طيران الاحتلال الحربي غارات مكثفة على قطاع غزة، حيث وصلت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع حتى الآن إلى 232 شهيدا، و1697 جريحا، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.