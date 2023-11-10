استشهاد شاب فلسطيني شرق نابلس وارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية لـ19 في 24 ساعة

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أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، استشهاد الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عامًا)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت ليلا في بلدة “بيت فوريك” شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، خلالها 9 أشخاص بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وباستشهاد الشاب نصاصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 19 شهيدًا. كما بلغت حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 182 شهيدًا.